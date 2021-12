Droom Britt Dekker komt uit: dressuur-carrière gaat internationaal

Britt Dekker 'zat verstopt' en praat niet meer over Mars-gate

Britt Dekker zat de afgelopen dagen, na haar onthullingen in het programma Media Inside over het programma Expeditie Robinson, ,,verstopt als een molletje in een vakantiehuisje”. Zij stelt met klem geen toelichting meer te willen geven op haar beschuldiging dat een cameraman van het RTL-programma kandidaten in ruil voor seksuele gunsten Mars-repen zou hebben aangeboden.

18 november