Droom komt uit voor Roxeanne Hazes: concert in grote zaal Paradiso

Met de show, die gepland staat op vrijdag 11 oktober 2019, gaat een grote wens van Roxeanne in vervulling. ,,Paradiso is een legendarische zaal waar ik een aantal keer te gast mocht zijn, maar nog nooit een eigen show gaf. Dit optreden in de bovenzaal smaakt naar meer, dus volgend jaar komen we terug met veel nieuwe muziek", zegt ze.



De kaartverkoop voor het concert van ‘Dochter Dre’ met haar band is direct begonnen.



Roxeanne is op dit moment bezig met haar najaarstour. Het zijn de eerste optredens sinds de geboorte van haar zoon Fender.