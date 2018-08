Drugs, zelfverminking of wereldverbeteraars: zo vergaat het de kids van Michael Jackson

Vandaag zou Michael Jackson 60 geworden zijn maar The King of Pop leeft verder in de harten van zijn fans. En in die van zijn drie kinderen, Michael Joseph Jr. - roepnaam Prince - Paris-Michael Katherine - roepnaam Paris - en Prince Michael Jackson II - roepnaam Blanket.

7 juli 2009, Staples Centre in L.A.: de begrafenisplechtigheid van Michael Jackson is bijna afgelopen. De kleine Paris Jackson - 11 jaar - wordt met zachte hand naar voren begeleid door tante Janet. ,,Ik wil maar één ding zeggen. Sinds ik geboren ben, was papa voor mij de beste vader die je je kan indenken. Ik hou zo veel van hem." Er rollen tranen over haar wangen. Broers Prince (12) en Blanket (7) kijken kauwgumkauwend toe. Wat zij en Paris op dat moment al beseffen, is dat het leven nooit meer zal zijn als voorheen. Wat ze nog niet weten, is hoeveel pijn dat zal doen. Elk op hun manier hebben zij het verlies van hun vader proberen te verwerken. Dat is de ene al beter gelukt dan de andere.

Paris (20), "zwart net zoals papa"

In plaats van Londen - waar de King of Pop een jaar lang concerten zou geven - verhuizen de drie kleine Jacksons in de zomer van 2009 naar Calabasas. Een slaapstadje langs de 101-freeway op een halfuur van Los Angeles. Voortaan wonen ze daar bij oma Katherine. De moeder van Michael - en van de acht andere broers en zussen Jackson - krijgt de voogdij. Ze is dan 79. Een hele aanpassing. Voor iedereen. Neverland was voor de kinderen als een dagelijks sprookje. School bestond niet, ze kregen privéles. In Calabasas staat elke ochtend hun boekentas klaar.

Drugs en zelfverminking

Vooral Paris heeft het moeilijk met die compleet nieuwe wereld. ,,Ik had niet de minste sociale vaardigheden." Terwijl de familie verdeeld raakt over de erfenis - Michael laat zijn broers en zussen niks na en sommigen betwisten dat - raakt zij snel op de dool. ,,Ik ging om met de enige 'kids' die mij aanvaardden. Die waren veel ouder. Ik deed veel dingen die 13-, 14-, 15-jarigen beter niet doen. Ik wilde snel volwassen zijn." Paris raakt verslaafd, doet aan zelfverminking, wordt aangerand. Ze probeert zelfmoord te plegen. Eén keer, twee keer, drie keer. Na de derde poging - overgesneden polsen en twintig pijnstillers - wordt ze een jaar opgenomen in een instelling in Utah.

Volledig scherm Sinds kort heeft Paris - die op haar handen tattoos heeft van onder meer 'Bad' - een nieuwe vriend: Gabriel Glenn. Samen hebben ze een bandje: Soundflowers. Folk, niet bepaald wat papa haar heeft meegegeven. © PR

,,Mijn zus had behoefte aan een moederfiguur", zegt haar oudste broer Prince over die periode. Oma Katherine kan die rol maar gedeeltelijk vervullen. In de zomer van 2012 wordt ze zelfs even uit de voogdij ontzet. Paris zoekt via het internet contact met haar echte moeder, Debbie Rowe. Ze ontmoet haar voor het eerst als ze 13 is. Na haar verblijf in Utah worden de banden meer aangehaald. ,,Maar door het tijdstip waarop mijn moeder opnieuw in m'n leven kwam, hebben we niet echt een moeder-dochterrelatie. Het is meer een vriendschap tussen volwassenen."

De drie Jackson-kinderen worstelen allemaal wat met hun pedigree. Paris en Prince kennen hun moeder. Van jongere broer Blanket is nooit bekendgemaakt wie zijn mama is. Dat Michael zijn vader is, lijdt - gezien zijn donkere huid - dan weer wat minder twijfel dan in het geval van zijn oudere broer en zus. Voor Paris staat dat als een paal boven water. Met de lichte neiging naar overdrijving haar eigen zegt ze: ,,Hij is mijn vader. Hij zal dat altijd blijven. Hij is het nooit niet geweest, en hij zal het nooit niet zijn. Mensen die hem goed gekend hebben, zien hem in mij. Dat is beangstigend. Ik beschouw mezelf ook als zwart."

Peter Pan

Op haar achttiende, in 2016 is dat, kondigt Paris aan dat ze alleen wil gaan wonen. Dat zorgt - gezien wat voorafging - voor onrust in de familie. Uiteindelijk wordt er een soort compromis gevonden. Paris zal haar intrek nemen op het leegstaande Jacksonlandgoed in Encino. Grootvader Joe kocht het destijds, vader Michael woonde er in de jaren tachtig en richtte het opnieuw in. Het oogt als een test op kleinere schaal voor zijn latere Neverland-plannen. Paris maakt er in het bijgebouw waar vader de demo van 'Beat It' opnam, voor zichzelf een knusse leefplek. Vervolgens ontrolt ze begin 2017 samen met haar kersverse manager Tom Hamilton - voordien aan de slag voor Rod Stewart, Guns N' Roses en Prince - een plan om de wereld te veroveren. Cover plus lang interview in Rolling Stone, cover plus portret in Harpers Bazaar, fotoshoot voor Chanel, topvedette op de modeweek van Parijs, modeshoots in verschillende edities van Vogue. En de eerste acteerstapjes in de tv-serie Star.

Paris Jackson wordt in geen tijd publiek bezit. Dat werkt ze zelf mee in de hand: haar Twitter- (1,3 miljoen volgers) en Instagram-accounts (3,3 miljoen volgers) worden permanent gevoed. We weten dat ze acne en cellulitis heeft. Ze toont okselhaar en ongeschoren benen. Ze is erg open over haar geaardheid: in voor zowat alles. En vanzelfsprekend zijn ook de meer dan vijftig tattoos getoond en becommentarieerd. Ze heeft de Peter Panwijsheid 'faith, trust and pixie dust' op haar schouder, de logo's van de MJ-platen 'Bad' en 'Dangerous' op hand en voorarm en het in het handschrift van vader geschreven 'Queen of my heart' aan de binnenkant van de linkerpols. Die laatste tattoo moet de littekens van de zelfverminking en de zelfmoordpoging wat maskeren. Verder nog inkies ter ere van John Lennon, David Bowie, Prince - de zanger, niet haar broer - en Van Halen.

Op de binnenkant van haar onderlip staat 'Mötley'. Haar vriendje en drummer Michael Snoddy laat 'Crüe' graveren in de zijne -voor de niet-liefhebbers, Mötley Crüe is een beruchte hardrockband. Korte tijd later raakt het uit. Tot tevredenheid van de Jacksons, want Snoddy heeft ook een vlag van de Geconfedereerde (zuidelijke) Staten op zijn arm gezet. Veel Afro-Amerikanen associëren die vlag met slavernij en racisme. Sinds die breuk is Paris al gelinkt aan haar manager, aan model Cara Delevingne en sinds kort aan Gabriel Glenn. Samen vormen ze het duo Soundflowers. Zij zingt en speelt ukelele, Gabriel zingt en speelt gitaar. Soundflowers brengt wat zweverige folk. Hoewel vader Paris opvoedde met Tchaikovsky, Debussy, Earth Wind & Fire, The Temptations, Tupac, Run-D.M.C., Van Halen en Guns N' Roses, gaat haar voorkeur momenteel duidelijk uit naar flower power.

Dochter Jackson schrijft al langer liedjes. Maar ze trad daarmee tot deze zomer nooit voor het voetlicht. Eén song schreef ze speciaal voor ex-Beatle Paul McCartney. In de hoop dat die het liedje zou opnemen. McCartney - nog altijd niet bekomen van de wijze waarop haar vader hem destijds rolde met de rechtencatalogus van The Beatles - heeft voorlopig niks van zich laten horen.

Tussen de bedrijven door geeft Paris ook over alles haar mening. Over Trump - "Just an asshole" - feminisme, dierenleed en nog wat andere wereldproblemen. ,,Ik heb een forum gekregen. Ik zou gek zijn er geen gebruik van te maken." Maar op wat ze zegt, komt ook steevast kritiek. Emotioneel labiel en onzeker als ze soms is, weet dochter Jackson daar niet altijd goed mee om te gaan. Ook die hoogtes en laagtes worden open en bloot op sociale media gegooid. De familie maakt zich daarom af en toe ongerust. Hier en daar wordt gesuggereerd dat ze beter een tijdje in rehab gaat. Reactie van Paris: "Wie zich zorgen maakt, mag me altijd bellen."

Prince (21) wil "net zoals papa de wereld verbeteren"

Prince - één jaar ouder dan Paris - werpt zich in de jaren na de dood van vader op als vervangvader. Hij steunt Paris, wanneer ze op zoek gaat naar hun moeder. Maar hij heeft voor zichzelf uitgemaakt dat hij haar niet wil zien. De oudste kan Rowe haar lange afwezigheid niet vergeven. En ook het feit dat ze haar kinderen losliet in ruil voor geld. Op de speculaties over wie nu zijn echte vader is, reageert hij rationeler dan zijn zus. ,,Wat maakt het uit? Telkens iemand daarover begint, vraag ik wat voor verschil dat maakt. Verandert dat iets aan jouw leven? Niet aan het mijne in elk geval."

Volledig scherm Prince Jackson schuwt de media en hield z'n vriendin Molly meer dan een jaar verborgen voor de pers. © RV

Die no-nonsensehouding is typisch voor de oudste van de drie. Daarom dat hij de vaderrol ook wat kan overnemen. ,,Hij is mijn rots", zegt Paris over haar broer. ,,Mijn beste vriend." Ze ziet hem zo vaak ze kan. Ze weet dat ze hem kan vertrouwen. Die hechte band hebben ze zelfs "in de inkt gezet". Paris en Prince hebben elk een halve tattoo laten zetten die deze van de andere aanvult, yin en yang.

Prince heeft - in tegenstelling tot zijn zus - de media-aandacht altijd wat geschuwd. Het bestaan van zijn laatste liefje bijvoorbeeld - ze zijn samen sinds maart vorig jaar - hield hij een jaar lang geheim. Pas veertien maanden na hun ontmoeting op de Loyola Marymount University, waar hij filmles volgt, raakte bekend dat het gaat om Molly Schirmang (21). Hij ging eerder met Remi Alfalah - de media maakten daar een prinses van, wat voor lekkere koppen zorgde - met klasgenote Nikita Bess en met zijn eerste jeugdliefde Niki Berger.

Bij zijn eerder schaarse publieke optredens praat hij nooit over zijn privéleven. Wel over zijn vader en diens "morele nalatenschap". Prince wil "het werk" van zijn vader verderzetten. Daarmee bedoelt hij: ijveren voor een betere wereld. En zo heeft de oudste zoon van Michael twee jaar geleden 'Heal Los Angeles' opgericht, een hulporganisatie voor armen en daklozen in de stad. De naam is een verwijzing naar 'Heal The World', een MJ-ballade uit de vorige eeuw. Daarnaast heeft hij een bedrijf - King's Son Productions - dat videoclips en films maakt. Afgaande op de website lopen de bestellingen niet zó vlot binnen.

Blanket (16), erg verlegen door pesterijen op school

Blanket kennen we vrijwel alleen van de manier waarop z'n vader hem aan de wereld toonde: over het balkon van een hotel. De jongen was 7 toen zijn Michael stierf. Hij kwam het gemis het langzaamst te boven. Blanket was lange tijd zeer verlegen en werd gepest op school. Zestien is hij ondertussen. Hij woont nog altijd in Calabasas. Vrijwel op zichzelf aangewezen, want oma Katherine is steeds minder daar. Blanket heeft z'n roepnaam laten veranderen in B.G. Hij doet het goed op school en is top in karate. Verder blijft hij in het verborgene. De mediapletwals die over zijn zus rolt, is misschien een les voor de jongste van de drie. Paris post af en toe een foto van haar jongere broer op Instagram. Maar die wordt nadien telkens snel verwijderd.

Meer verdiend na z'n dood dan bij leven

Bezorgde lezers vragen zich misschien af van wat de drie kinderen leven, vermits hun vader bij zijn overlijden 400 miljoen dollar - zo'n 344 miljoen euro - schulden had. Jacksons vermogen is ondergebracht in de Michael Jackson Family Trust. Volgens de fiscus was die op het moment van zijn overlijden toch ruim één miljard dollar waard. Volgens de advocaten van de familie slechts 7 miljoen. De rechtszaak over dit "kleine verschil" is nog niet van de baan.

Belangrijkste twistpunt is de waarde van "het merk" Michael Jackson. De advocaten van de erfgenamen schatten die op slechts 2.105 dollar. ,,Wegens zijn slechte reputatie van kindermisbruiker, drugsgebruiker en zijn bizarre gedrag." De fiscus schatte de waarde eerst op 434 miljoen dollar, nu nog op 161 miljoen. Ook de waarde van Jacksons songcatalogus en zijn studio-opnames is voer voor discussie. De belastingen eisen in totaal 731 miljoen dollar aan erfenisrechten en boetes. Uit de processtukken valt wel op te maken dat rechter Mark Holmes de zaak van de Jacksons niet ongenegen is. Toen de advocaten van de belastingdienst na een afgesproken termijn nog nieuwe stukken aan het dossier wilden toevoegen, weigerde hij en wees hij hen terecht. "Een procespartij die zo handelt, verliest." Bijna de helft van de boetes zou daardoor kunnen wegvallen. Vonnis ten vroegste begin 2019.

De kinderen hoeven echter hun slaap niet te laten. Sinds zijn dood heeft hun vader meer verdiend dan in zijn hele leven. Forbes evalueert die inkomsten jaarlijks en zit nu aan een totaal van meer dan 2 miljard dollar. Onder meer 290 miljoen van de 'This Is It'-documentaire, 250 miljoen van tien albums, 360 miljoen van twee shows van Cirque du Soleil en 750 miljoen van Jacksons aandeel in Sony/ATV Music Publishing. Voorlopig keert de Michael Jackson Family Trust de kinderen een maandelijks bedrag uit.

