Drummer Kensington verkoopt villa met gigantische winst aan Meilandjes: 'Het hok moet leeg voor de wijn’

Niles had al vroeg in het verkoopproces door hoe de vork in de steel zat. ,,De makelaar zei dat er iemand langs zou komen die van wijn hield. De prijs is gewoon blijven staan, natuurlijk.’’ Dat Niles het huis voor een miljoen zou hebben gekocht, klopt niet helemaal. Hij noemt dat ‘wat overdreven’. Uit kadastergegevens blijkt dat het huis in 2018 voor 1.352.000 euro werd aangekocht. ,,Er zit veel geld in, en ik heb het voor meer dan een miljoen gekocht. Maar we zijn wel blij, ja.’’



Het inpandige appartement werd volgens Niles gebruikt voor de zomerverhuur. ,,Dat is voor de Meilandjes natuurlijk perfect. Je kunt er met z’n tweeën wonen. Wel apart, maar ook bij elkaar. Het is op hun lijf geschreven.’’ De overdracht zal geen problemen op leveren; Martien en Erica stellen geen eisen. ,,Alleen dat ik het hok beneden leeghaal voor de wijnkast.’’



Niles zelf verkast naar Amsterdam. ,,We waren klaar met de rust en gaan graag naar de stad. Ik heb Chateau Meiland zelf nog nooit gezien, maar het zal raar zijn om mijn eigen huis op tv te zien.’’ In de aflevering van gisteravond op SBS 6 - bekeken door 1,5 miljoen mensen - hoorde de familie Meiland dat de discussie met de gemeente Bronckhorst eindelijk is afgerond. Wanneer ze uit Hengelo vertrekken, is nog niet bekend. De overdracht van Noordwijk staat op 1 juni gepland, tenzij eerder of later wordt overeengekomen.