Dua Lipa haalt uit naar Britse tabloid: ‘Geen coronamaatregels overtreden tijdens clipshoot’

The Sun schrijft dat vrijwel niemand op de set mondkapjes droeg, tijdens de opnames voor de nieuwe videoclip in Londen. Figuranten zouden dicht bij elkaar staan en aan de 1,5-afstandregel hield niemand zich. Via een story op haar Instagram bijt Lipa van zich af: ,,We hebben absoluut de regels niet overtreden. We voldeden aan alle maatregelen.”

Volgens de One Kiss-zangeres is het de zoveelste keer dat de Britse krant onwaarheden over haar verspreid. ,,Het is jammer dat sommige kranten meer waarde hebben voor de verkoop van kranten, dan voor de waarheid of het gevoel van de persoon waarover ze schrijven.” De Engelse laat ook weten dat haar advocaten een brief hebben gestuurd naar The Sun.