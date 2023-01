Dua Lipa keert terug op Eurosonic Noorderslag: geen optredens, wel interview

Voor de van oorsprong Albanese Lipa is het een weerzien met ESNS. Ze speelde er in 2016 een van haar eerste grote buitenlandse shows, waarna ze wereldwijd doorbrak. ,,Eurosonic was het eerste festival met mijn band. Het was een enorme stap in mijn carrière”, zei Lipa daar later over. ,,Het voelt alsof ik als artiest heel erg gegroeid ben en het begon allemaal min of meer in Groningen.”