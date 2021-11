Dubbele gevoelens bij Wibi Soerjadi na veroordeling inbrekers

Wibi Soerjadi woont ondanks inbraak nog altijd prettig in Twente: ‘Maar het was een nare periode’

DIEPENHEIM - Het had weinig gescheeld of Wibi Soerjadi had Diepenheim alweer verlaten. Na de veelbesproken inbraak in zijn villa kon hij ’s nachts nauwelijks de slaap nog vatten. „Mensen in mijn omgeving hebben voorkomen dat ik ging verhuizen”, zegt hij nu.

