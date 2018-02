Dubbele naam voor puppy Hanna, Winston trots op zoon Julian

Tuitert heeft het fantastisch

Mark Tuitert geniet elke dag tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang. Voor de NOS mag hij overdag analyses doen van de schaatswedstrijden en 's avonds helpt hij bij het huldigen van de sporters in het Holland House. Samen met onder andere André Hazes en Di-rect maakt 'ie er een feestje van.

Voor al uw feesten en partijen. @andrehazes @jamiewestland @spikevanzoest #HHH2018 Een foto die is geplaatst door null (@marktuitert) op 20 Feb 2018 om 9:59 PST

G erschtanowitz krijgt een tien

Een trotse Winston Gerschtanowitz kreeg een onwijs blij kind thuis. Zijn zoon Julian kreeg voor zijn presentatie over Apple een 10! En daar wordt de stoere Winston een beetje 'emo' van, zo geeft hij toe.

Ken je dat? Dat je zo trots bent op je kinderen dat je er bijna emo van wordt?! #10 #spreekbeurt #hulpvanmama Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 20 Feb 2018 om 11:14 PST

Wat eet Miss Montreal vandaag?

Miss Montreal heeft zich weer helemaal uitgedost voor een selfie. De zangeres draagt een fel oranje trui. Dat heeft helemaal niets te maken met wat ze gaat doen. Ze gaat namelijk gewoon Thais eten, zo zegt Sanne Hans.

Klaar ervoor! Nu lekker Thais eten 😬🙈❤️ Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 20 Feb 2018 om 8:59 PST

Fashionably Anne-Marie

Actrice Anne-Marie Jung heeft de zomer in haar bol en 'viert' dat met een selfie waarop ze een hartjeszonnebril heeft. 'Nieuwe bril, nieuwe kansen', zo zegt ze.

Nieuwe bril nieuwe kansen.#nieuwebrilnieuwekansen Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 20 Feb 2018 om 7:21 PST

Verboom presenteert puppy

'Ah, wat cute!'. De reacties op de nieuwe Instagram-foto van Hanna Verboom zijn niet uit de lucht. De actrice 'presenteert' met een foto haar puppy Benjamin Balou, een Vizsla. Volgens Wikipedia is het een elegante, staande jachthond die veel talent heeft in discipline. Nou, maar kijken of Hanna dat haar beestje kan bijbrengen.

I proudly present Benjamin Balou❤️ #puppy #mineminemine #viszla #inlove Een foto die is geplaatst door null (@hannaverboom) op 20 Feb 2018 om 8:30 PST

Posjes doen een bakkie

De familie Pos, bekend van het RTL4-programma Helemaal het Einde, zijn in Colombia beland voor een nieuw avontuur. En wat doe je als je in een groot 'koffieland' bent? Je gaat een bakkie doen. De kinderen van het gezin vonden het niet zo lekker, blijkbaar.

COLOMBIA! Eerst maar even een bakkie gedaan. Bjorn&Tygo hebben ook een lepeltje geprobeerd, zijn immers in een van de grootste koffie producerende landen. #posjes #helemaalheteinde #familieposcollection Een foto die is geplaatst door null (@familieposcollection) op 19 Feb 2018 om 4:33 PST

André mist André

André Hazes treedt bijna elke dag op tijdens de Olympische Spelen in het Holland House in Pyeongchang. Ondanks dat dat hartstikke gaaf is, mist de Leef-zanger wel zijn kindje, zo geeft hij toe op Instagram. Gelukkig zijn de Spelen zondag afgelopen. En dan maakt zijn vriendin Monique het nog een stukje erger voor Dré door een foto van kleine op André op haar borst te laten zien. Daar had de volkszanger vast ook graag willen liggen.

IK. MIS. JOU!!!!!!😍😥 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 20 Feb 2018 om 6:03 PST

Wat geniet ik met jou 🤩 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 20 Feb 2018 om 7:18 PST

Gladde benen voor Gaby

De bucketlist van actrice Gaby Blaaser is weer een stukje korter! Wat ze gedaan heeft, vraagt u zich wellicht af? Ze heeft een laserontharing ondergaan, zo laat de voormalig Spangas-actrice weten: ,,Dit eindelijk van mijn lijstje kunnen afstrepen.''

Dit eindelijk van mijn lijstje kunnen afstrepen😍 Wil je zien hoe de behandeling ging? Link in bio! #LightSheer #laserontharing Een foto die is geplaatst door null (@gabiblaaser) op 20 Feb 2018 om 0:02 PST

Xelly lekker droog

Xelly Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe, staat er vandaag lekker droog bij. De make-upartiest heeft een fancy drankje in de hand, maar ook haar raincoat mag er zijn. Of ze wil aan haar regenjas is de vraag, want het wordt de komende juist flink koud. Een winterjas is handiger!

Rainproof 🌧 #chilly #cloud #photooftheday #overcast #gloomy #rainydays #water Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 20 Feb 2018 om 4:20 PST

Huis Boer Tom bijna af

Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemer Tom bouwt in Noord-Holland aan zijn eigen huis. Op Instagram laat hij zien dat zijn pronkstuk de voltooiing nadert. Tom zal er samen met zijn vriendin Marieke Ploeger gaan wonen.

Morningggg! #sunrise #dutchlandscape #farmhouse #underconstruction #dream #loveit Een foto die is geplaatst door null (@boer_tom) op 20 Feb 2018 om 1:07 PST

Annette met kleine op pad

Voormalig schaatsster Annette Gerritsen doet namens de NOS de analyses bij het schaatsen. Aangezien de sporters een dagje vrij zijn, kan Annette met haar dochter Abbey op pad en even de toerist uithangen.

Even de toerist uithangen 🙄☀️☕️🏖🇰🇷 #dagjevrij #endezonschijnt #os2018 #os2018pyeongchang #evenopdefoto #dante6 @nobisinc Een foto die is geplaatst door null (@annettegerrit) op 20 Feb 2018 om 4:23 PST

Work-out voor Fajah

Killerbodygoeroe Fajah Lourens heeft dé oplossing voor mensen die last hebben van wat vel te veel. Een schrale troost: zelfs de strakke brunette heeft los vel.