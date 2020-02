Duffy doet schokkende onthulling: ‘Ik ben verkracht en gegijzeld’

Van Mercy, Warwick Avenue, tot Well, Well, Well, Duffy scoorde hit na hit en de kans dat je nog nooit van de zangeres hebt gehoord is nihil. Ondanks een glansrijke carrière en het feit dat ze zelfs even succesvoller dan Adele was, verdween Duffy plotseling uit de spotlights. Tal van redenen werden opgevoerd: de druk van het sterrenbestaan zou haar te veel zijn geworden, ze zou ontspoord zijn en de strijd met haar voormalig manager zou zijn uitgemond in een vervelende rechtszaak waardoor ze zonder entourage achterbleef.



Vandaag maakt Duffy een einde aan alle geruchten en doet ze na jaren zwijgen een schokkende onthulling. ‘Hoe vaak ik dit wel niet heb willen delen, me heb afgevraagd hoe ik het zou opschrijven en hoe ik me zou voelen nadat het hoge woord eruit is. Velen van jullie vragen zich af wat er met mij is gebeurd, waar ik heen ben gegaan en waarom ik ben verdwenen', begint de blondine haar bericht. Dat Duffy juist nu met de heftige openbaring komt, is te danken aan een journalist die contact met haar opnam. ‘Hij was vriendelijk en het voelde zo geweldig om eindelijk te kunnen praten. Ik heb hem afgelopen zomer alles verteld.’



En dan komt de schokkende onthulling. ‘De waarheid is, en geloof me als ik zeg dat ik nu oké en veilig ben, dat ik ben verkracht, gedrogeerd en een paar dagen gegijzeld ben geweest.’ Natuurlijk heeft de zangeres het overleefd, maar het herstel kostte haar ongelooflijk veel tijd. Jaren hoopte ze dat ze ooit weer gelukkig zou worden, maar dat moment is nu pas aangebroken, zo stelt Duffy.