Duitse acteur en schrijver Hardy Kruger (93) overleden

Waar en wanneer is de Boos-aflevering over The Voice te zien?

Nu RTL de afleveringen van The Voice of Holland heeft stilgelegd wegens aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, is het afwachten op de onthullingen in de aflevering van het BNNVara-programma Boos, dat wordt gepresenteerd door Tim Hofman. Wanneer en waar de bewuste uitzending te zien is, wordt in dit artikel uitgelegd.

