Duitse rechter wijst aanklacht van Tina Turner over lookalike af

Tv-hit Beste Zangers beïnvloedt de Top 2000: alles van Stef Bos stijgt

7:30 De invloed van de grote televisiehits van 2020 is terug te zien in de Top 2000 die vanmiddag in zijn geheel bekend wordt. Luisteraars van NPO Radio 2 kiezen dit jaar vaker voor artiesten als Nick & Simon en Stef Bos, die indruk maakten met hun televisiewerk.