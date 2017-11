Duitse zender dumpte Sylvie Meis vanwege gebrekkige uitspraak

,,Ik had nooit gedacht dat mijn beheersing van de Duitse taal reden zou worden voor een breuk met RTL'', reageerde een geschokte Sylvie Meis in Bild. Ze zou al een paar weken op de hoogte zijn geweest van de contractbeëindiging. ,,RTL vertelde mij dat mijn Duits voor hen niet genoeg was om door te gaan.'' Dat Meis niet langer het gezicht zal zijn van Let's Dance is gisteren aan deze site bevestigd. Maar inhoudelijk werd niet uitgebreid gereageerd op de verbroken samenwerking. Anders dan Meis stelt zou haar beheersing van het Duits geen prominente rol hebben gespeeld om al dan niet met haar door te gaan, verklaarde RTL later aan Bild.



Meis stelt in diezelfde krant dat ze behoorlijk teleurgesteld is. Ook baalt ze er stevig van dat de zender haar telefonisch en niet persoonlijk van het nieuws op de hoogte bracht. ,,Ik heb altijd gehouden van die show. Ik heb Let's Dance jarenlang met veel plezier gedaan en beschouwde het team zo langzamerhand als mijn familie. Het is verdrietig dat het allemaal voorbij is.''



Dat Sylvie - die al zo'n tien jaar in de Duitse stad Hamburg woont en voor haar tv-werk altijd naar de studio's in Keulen moet - soms worstelde met de beheersing van het Duits maakte ze begin dit jaar zelf duidelijk met een foto die achter de schermen van haar werd gemaakt. Op het Instagramkiekje is een ernstig kijkende Meis te zien met in haar handen de Duitse versie van het leerboek Duits voor dummies. Bij de foto schreef ze 'het blijft moeilijk, maar ik geef het niet op'.