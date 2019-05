Duncan: Ik zat in een hoekje waar ik niet in hoorde

Kijkend naar een aantal foto's uit zijn jeugd, zag Duncan (artiestennaam Duncan Laurence) een ‘onzeker, bang jongetje dat op zijn kamertje liedjes schreef’. ,,Ik kreeg niet de kans om mezelf te zijn’’, vertelde hij openhartig. ,,Kinderen zijn eerlijk, ze nemen geen blad voor de mond en dat is waarom het zo vaak voorkomt dat juist zij gepest worden.’’



De jonge versie van Duncan had wat overgewicht, een bril, sproetjes en een spleetje tussen zijn tanden. ,,In die tijd was er Idols, maar geen The Voice. Jongens die zongen werden gezien als homoseksueel.’’ Van Duncan, die een relatie heeft met de 27-jarige Gerco Derksen, is bekend dat hij biseksueel is. ,,Ik heb gestruggled met mijn geaardheid, juist toen ik jong was. Ik zat in een hoekje waar ik niet in hoorde.’’