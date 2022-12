Duncan Laurence en Limp Bizkit toegevoegd aan line-up Paaspop

Loden Leeuw voor Wesley Sneijder en gokcolle­ga's

Oud-voetballers Wim Kieft, Sjaak Swart, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde hebben een Loden Leeuw gewonnen, de prijs voor de irritantste BN’er in een reclame. Dat werd vanavond in het AVROTROS-programma Radar bekendgemaakt. De vier voetballers wonnen de prijs voor hun rol in de reclame voor onlinecasino BetCity.

19 december