Duncan Laurence: ‘Ik word soms overvallen door paniekaanvallen’

Eurovisie Songfestival-winnaar Duncan Laurence kampt met paniekaanvallen, vertelde hij gisteravond in talkshow Beau. Gisteren had hij daar ook last van en daarom trad hij niet op.

Duncan Laurence vermoedt dat de coronapandemie meespeelt bij zijn paniekaanvallen. ,,Een jaar geleden had ik bijvoorbeeld nergens last van, sinds corona wel. Het komt soms uit het niets. Dat zijn geen zenuwen, ik ben niet zenuwachtig, maar soms kan ik ineens uit het niets een paniekaanval krijgen. Ik denk ook omdat er zoveel veranderd is en ineens staat het stil (door corona, red.) en moet je daar weer op een andere manier mee omgaan. Als ik nu weer zou mogen optreden met publiek, dan is het weer in balans. Ik mis nu mijn balans”, legt hij uit.

Het was de bedoeling om werk van zijn nieuwe album te laten horen in de show van Beau van Erven Dorens, maar hij besloot om niet live op te treden. ,,Ik had vandaag last van twee paniekaanvallen”, legde de zanger uit, die overigens in de uitzending beloond werd met een platina award voor zijn nieuwe plaat. ,,Meestal is zo'n aanval in tien, vijftien minuten weer weg. Vandaag was een rotdag, dat zeg ik eerlijk. Ik was bang dat er nu vanavond een derde paniekaanval aankwam. Ik weet niet waar het door getriggerd wordt, maar het geeft me rust dat ik gewoon aan tafel zit en niet hoef op te treden.”

‘Praat erover’

Hij wil er open over zijn, omdat hij naar eigen zeggen merkt dat veel jongeren last hebben van soortgelijke klachten. Praat erover, is zijn advies. ,,Ik heb heel veel fijne mensen om me heen, ik heb jullie vandaag gehad die me begrepen en zeiden: kom gewoon, dan gaan we alleen kletsen. Ik vind het belangrijk, zeker als artiest bij wie het zo snel is gegaan, om af en toe ook de andere kant te laten zien.”



De zanger zat ogenschijnlijk ontspannen aan tafel, maar volgens Laurence ‘viel dat wel mee’. ,,Ik doe mijn best.”



Bij de alternatieve uitzending van het Songfestival afgelopen mei kampte Laurence ook met zo'n paniekaanval. Toen werd besloten dat hij niet live zou zingen, maar er gebruik zou worden gemaakt van repetitiebeeld.

