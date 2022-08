Duncan Laurence is snelste stijger in Top 40 met nieuwe single

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 20 augustus. In de lijst zien we 1 binnenkomer, 7 zittenblijvers, 13 zakkers en 19 stijgers.

30 (40) ELECTRIC LIFE- Duncan Laurence

Het thema van de nieuwste hit van Duncan Laurence is zeker niet gemakkelijk. De 28-jarige zanger, die in Stockholm woont, zingt over het positieve dat mensen na hun overlijden hebben achtergelaten. Samen met zijn partner Jordan wilde hij de sound brengen die acts als Queen, The Beatles en The Rolling Stones met hun nummers brachten.

Electric Life was eerder deze maand Alarmschijf bij Qmusic en is deze week de snelste stijger in de lijst. Duncan klimt tien plaatsen naar nummer 30.

23 (16) CRAZY WHAT LOVE CAN DO- David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson

Becky Hill, Ella Henderson en ook Harry Styles staan met twee gelijktijdige hits in deze lijst. David Guetta, die samen met Becky en Ella de track Crazy What Love Can Do maakte, stond vorige week zelfs met 4 hits in de lijst. Nu What Would You Do? uit de lijst valt blijven er drie over: The Drop (op nummer 34), Don’t You Worry (op nummer 25) en Crazy What Love Can Do (op nummer 23).

De Fransman is recordhouder qua weken in de Top 40; deze week passeert hij de grens van 800 weken en komt hij op 801. Dat zijn inmiddels 211 weken meer dan de nummer 2 in de ranglijst want Rihanna staat op 590 weken Top 40.

21 (25) STAY WITH ME- Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams

De afgelopen twee weken pakte Stay With Me van Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey en Pharrell Williams steeds een plekje winst. Deze week gaat het ietsje sneller want de track klimt nu, met 4 plekken winst, naar nummer 21. Justin Timberlake staat voor de 300e week in de Top 40 en dat maakt hem de 33e act ooit die dat weet te presteren. In dat totaal tellen we alleen zijn solohits mee. Als lid van *Nsync stond hij nog eens 57 weken meer in de Top 40.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Na zes weken in de top 3 zakte I Want You van La Fuente vorige week naar nummer 4. Deze week klimt de Nederlandse dj weer een plekkie naar nummer 3.

Calm Down van Rema moet ook deze week genoegen nemen met de tweede plek want opnieuw is Harry Styles de bovenste beste. As It Was zet het record van ‘meeste weken op nummer 1’ nog een tikkie scherper want deze week noteren we de 18e week op de eerste plaats.

