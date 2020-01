Duncan Laurence kijkt terug op 'geweldige' eerste Europese tour: ‘Alles wat ik wilde’

De zanger trapte zijn tour in november af en reisde onder meer naar Milaan, Helsinki, Antwerpen en Berlijn. ,,Het was geweldig. Het was alles wat ik wilde dat het zou zijn”, blikte een enthousiaste Duncan terug. “Zo dankbaar voor mijn band en mijn team en alle moeite en liefde die ze erin hebben stopt. Dankbaar voor iedereen die een kaartje heeft gekocht. Door jullie was dit allemaal mogelijk en kwam deze geweldige droom uit.’’



Door de optredens heeft de zanger nog meer zin gekregen om zijn debuutalbum uit te gaan brengen. ,,Jullie hebben me zoveel inspiratie gegeven om nieuwe nummers te schrijven, nieuwe nummers op te nemen en uit te brengen in 2020.’’ Ook wil Duncan dit jaar terug naar alle plekken waar hij in 2019 heeft opgetreden. ,,Ik kan niet wachten.’’



Voorlopig heeft de zanger zijn handen vrij om de studio in te duiken. Zijn eerstvolgende concert staat pas gepland voor 26 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is wel gelijk Duncans grootste show ooit.