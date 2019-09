Duncan Laurence maakt geen haast met opvolger Arcade

Dat zegt Laurence in gesprek met het Vlaamse blog songfestival.be . Hij wacht liever dan dat hij, zoals veel andere Songfestivalwinnaars, snel nieuwe muziek uitbrengt. ,,Ik draai al lang mee in de muziekwereld en ik wéét gewoon dat het liedje het allerbelangrijkste is. Zo heb ik ook gewonnen. Dus het zou heel vreemd zijn als ik nu met man en macht zou proberen om razendsnel een nieuw liedje te droppen.”

Is hij dan niet bang dat zijn populariteit straks tanende is, dat hij niet meer kan profiteren van alle succes van Arcade ? ,,Ik denk dat het belangrijker is om een momentum te creëren of fans te hebben die jou waarderen als artiest en niet enkel omdat je de Songfestivalwinnaar bent. Hoe mooi het ook is. Ik moet nu groeien en op eigen kracht vooruit komen. Ik wil mensen bereiken met goede en mooie muziek waar ikzelf 100 procent achtersta.”

Springplank

De zanger is hoe dan ook nuchter over zijn toekomst en ook over zijn rol bij het muziekfestijn als dat volgend jaar mei in het Rotterdamse Ahoy’ wordt gehouden. ,,Ik weet dat ik als winnaar nog eens mag zingen, maar over mijn exacte rol heb ik binnenkort een gesprek bij AVROTROS. Het Songfestival is dé springplank voor mij geweest en daar ben ik super dankbaar voor. Maar ik hoef zeker niet in elk filmpje op te duiken volgend jaar. In mei 2020 is er alweer een nieuwe winnaar.”