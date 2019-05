Duncan Laurence: Mijn vriend beseft dat ik nu moet knallen

Afgelopen weekend werd bekend dat Duncan Laurence de vervanger is van het Zweedse duo First Aid Kit, dat heeft afgezegd. ,,Ze hebben gevraagd of ik dat tof zou vinden, en ik vind het natuurlijk een enorme eer. Als je muzikant bent, is Pinkpop heel vet. Ik twijfelde geen seconde en zei direct: Yes, let’s go, we gaan ervoor!’'

De Arcade-zanger bereidt zich voor door regelmatig rust te pakken, hoewel dat nu lastig is. Duncan beseft dat hij juist nu de vruchten moet plukken van zijn bekendheid. ,,Ik leg op bepaalde momenten mijn telefoon weg en geniet van het hier en nu. Maar nu is het door knallen. Dat weet mijn vriend (Duncan heeft een relatie met de 27-jarige Gerco Derksen, red.), dat weet mijn familie. Die combinatie wordt vanzelf weer goed, maar nu moet ik Europa laten zien wie ik ben en wat ik in huis heb.’'