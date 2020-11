Duncan Laurence trots op samenwerking met grote voorbeeld Armin van Buuren

Duncan Laurence hoefde geen moment na te denken toen Armin van Buuren hem vroeg om samen de studio in te gaan. ,,Natuurlijk zei ik ja", zegt de songfestivalwinnaar tegen het ANP. Het resultaat, de single Feel Something , is gisteren uitgekomen.

Duncan en Armin leerden elkaar afgelopen jaar kennen bij de uitreiking van de verschillende awardshows in Nederland. ,,Backstage waren we een beetje aan het praten en toen vroeg hij of ik het een keer leuk zou vinden om met elkaar de studio in te gaan en te kijken of het muzikaal klikt. Ik vond het te gek."

Eenmaal in de studio schotelde Duncan Armin een demo voor van Feel Something waar de wereldberoemde dj direct weg van was. ,,Toen wisten we dat we het samen wilden proberen", zegt Duncan. "Ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb het idee dat twee werelden samengevoegd zijn. EDM vanuit Armin en de kant van popmuziek en singer-songwriter, het verhalen vertellen, vanuit mij. Ik ben er heel trots op."

Met dik twintig jaar ervaring in de muziekwereld kon Armin Duncan ook nog heel wat leren. Vooral de balans en het doorpakken van de dj spreekt de zanger aan. ,,Hij weet precies wanneer hij een poptrack moet uitbrengen en wanneer hij kiest voor een meer trance-achtige vibe. Dat vind ik ontzettend sterk en daarin is Armin een voorbeeld", aldus Duncan. Die balans wil hij zelf ook toepassen. ,,Ik wil ook een weg vinden in afwisseling tussen echte popmuziek en meer singer-songwriterliedjes."

Het doorpakken van Armin vindt Duncan ook ‘ontzettend tof’. ,,Hij is echt iemand die zegt: dit voelt goed, dit gaan we doen. Hup: keuze, keuze, keuze en let's go", schetst hij. "Het is heel erg fijn om met mensen te werken die van doorpakken houden.”