Duncan Laurence trouwt met grote liefde Jordan op een ‘sprookjesachtige’ plek

NOS zet Van Hooijdonk ondanks excuses aan Steijn voorlopig op zijspoor: ‘Neem terug wat ik over Maurice zei’

Pierre van Hooijdonk (53) heeft Ajax-coach Maurice Steijn zijn excuses aangeboden na beschuldigingen aan zijn adres in Studio Voetbal. Ook gaat hij zijn uitspraken publiekelijk rectificeren. Van Hooijdonk is voorlopig geen tafelgast meer bij Studio Voetbal. ,,In Studio Voetbal is plaats voor meningen, maar voor beschuldigingen zonder steekhoudend bewijs is geen ruimte,” aldus de NOS.