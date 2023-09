Duran Duran maakt geen kerstplaat, maar halloweenalbum: Måneskin-ster speelt mee

Kees van der Spek had jarenlang paniekaan­val­len na zien duiveluit­drij­ving: ‘Depressie­ve periode’

Kees van der Spek had jarenlang last van paniekaanvallen na het bijwonen van een exorcisme. Dat vertelt hij donderdagavond aan Beau van Erven Dorens in Casa di Beau. Uiteindelijk nam de misdaadverslaggever het heft in eigen handen om van zijn angsten af te komen. ,,Ik wou niet naar een psychiater, want ik dacht: zo meteen gaat hij het bevestigen en dan ben ik echt gek.’’