DWDD-vervanger M trapt af met 847.000 kijkers

Frans Klein, tv-directeur van de publieke omroep, zei gisteren tevreden te zijn met een marktaandeel van 20 procent. Ondanks het mooie weer werd het uiteindelijk 23,9 procent, blijkt uit cijfers van de stichting KijkOnderzoek. Qua kijkersaantallen doet DWDD het normaal gesproken overigens een stuk beter: Matthijs van Nieuwkerk is vrijwel elke dag goed voor 1 á 1,5 miljoen toeschouwers.



M zou eigenlijk zes weken geleden al beginnen, maar de makers hadden meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Daarom was de afgelopen weken Tijd Voor MAX te zien op het DWDD-tijdstip. De extra tijd zorgde volgens AD-televisierecensent Angela de Jong voor een 'geheimzinnige buzz' rond de show. De Jong was na de eerste aflevering te spreken over Van der Linden als presentatrice, maar vond dat de onderwerpkeuze voortaan beter moet.



,,Het was een grote terugblik die eerste M: op Boer zoekt Vrouw, op het Songfestival, op eerdere #metoo-bekentenissen van Arie Boomsma en op een Netflix-docu die al weken uit is'', schreef de columniste gisteravond. ,,En daardoor was het niet spannend, niet spraakmakend, niet urgent.''



Volgens De Jong moet een talkshow dat wel zijn, zeker in de zomer. ,,Dan concurreer je niet alleen met bijvoorbeeld Boulevard maar ook met die leunstoel en dat glas witte wijn op het terras.''