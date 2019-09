Ebru Umar wordt columniste voor PowNed

,,Natuurlijk vraag je je af of je niet moet stoppen met columns schrijven - gewoon omdat ook dát kan. Maar ja, als je dan gebeld wordt door de stoerste omroep van Nederland met de uitnodiging om op hun website te schrijven, weet je dat stoppen geen optie is.” zegt Umar in een verklaring. ,,Blijkbaar is het dus nog geen tijd om te stoppen. Jammer voor de hatertjes wel. Maar ja, die doen me zoveel minder dan die steunbetuigers. We gaan ervoor!”