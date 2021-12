Echtgenote in VS bekende muziekproducent doodgeschoten bij inbraak, Bill Clinton rouwt

,,Politie-eenheden arriveerden en troffen een slachtoffer aan met een schotwond”, aldus de politie van Los Angeles in een persbericht dat is gepubliceerd door TMZ . ,,De verdachten waren niet meer ter plaatse. Ambulancepersoneel van de brandweer van Beverly Hills heeft het slachtoffer naar een plaatselijk ziekenhuis vervoerd. Helaas heeft het slachtoffer het niet overleefd.”

Beroemdheden

Basketballegende Magic Johnson schreef op sociale media dat hij en zijn vrouw ‘absoluut verwoest’ zijn door de dood van Avant. ,,Dit is de meest trieste dag in ons leven. Jackie was de liefste persoon die je ooit zou kunnen ontmoeten. Ze had een mooie ziel, een vriendelijk hart en had altijd een vriendelijk woord voor iedereen. Ze was stil, maar toch krachtig en erg slim.”