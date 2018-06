Echtgenote John Legend onder vuur na kolffoto

Oud-model Teigen beviel medio mei dit jaar van hun tweede kindje: zoontje Miles. De baby krijgt, net als hun 2-jarige dochtertje Luna destijds, borstvoeding en Legends vrouw steekt niet onder stoelen of banken dat ze daar een voorstander van is. Mooi dat je dit laat zien, reageert menigeen. Maar anderen vinden de foto - waarop te zien is hoe een lachende Teigen moedermelk uit haar borsten 'zuigt' met twee daarvoor gemaakte flacons - echt niet kunnen. ,,Walgelijk dat je zo'n privémoment op sociale media laat zien'', reageert iemand. Vervolgens reageren weer anderen op dat laatste commentaar. ,,Juist goed dat ze de wereld toont hoe volstrekt normaal dit is'', zo wordt gesteld. Of, richting tegenstanders: ,,Word eens volwassen. Chrissy is juist een held en een voorbeeld voor velen.''