Ed en Arwin zijn de nieuwe Geer & Goor met hun klusprogramma: ‘Heb weinig diploma’s, maar wel twee handen’

Miley Cyrus bruidsmeis­je op het huwelijk van haar moeder Tish en Prison Break-ac­teur Dominic Purcell

Twee jaar na de scheiding met Billy Ray Cyrus (61) is Tish Cyrus (56), de moeder van Miley Cyrus (30), opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. Na een verloving van vier maanden gaven zij en Prison Break-acteur Dominic Purcell (53) elkaar het jawoord. Miley was bruidsmeisje op het huwelijk.