Ed Nijpels: Ik had een relatie met Linda de Mol

Nijpels en De Mol (54) leerden elkaar kennen tijdens de uitreiking van de Edisons. ,,Ik was toen fractievoorzitter van de VVD, en reikte de Edisons uit. Het was in 1983. Linda was toen een jaar of 20, ik was 32. Zij overhandigde op het podium de bloemen. Zo heb ik haar leren kennen", vertelt hij in de video.



Volgens Nijpels was de relatie met De Mol zijn eerste verhouding sinds hij actief was in de mediawereld. ,,Het was een goed bewaard geheim", vertelt hij lachend. ,,Maar nu niet meer", merkt EenVandaag-verslaggever Erik van Prooijen op. De romance tussen de twee zou echter slechts zes maanden hebben stand gehouden. Nijpels had het te druk met zijn carrière.