Ed Sheeran breekt record van The Rolling Stones en van een ‘grapje’ naar een hit in de top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 18 juni. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

36 (--) IK BEN KACHEL- OBZ

Deze week verwelkomen we Kees, Dylan en Jelte, drie vrienden uit Oudebildtzijl, in de Top 40. De drie schreven het nummer Ik Ben Kachel in 2020 als grapje en hadden toen nog niet kunnen bedenken dat ze als OBZ zo populair zouden worden. Inmiddels hebben ze nummers als Een Tactisch Barfje en ook Katjelam afgeleverd, maar Ik Ben Kachel heeft ze nu hun eerste Top 40-hit opgeleverd. Qmusic bekroonde het nummer al tot Het Foute Anthem en, na Zij Weet Het, Banana en Hef Je Glas, zet OBZ voor de vierde keer een Fout Anthem in de Top 40. Ik Ben Kachel is, op nummer 36, de hoogste nieuwe.

5 ( 7) LOVE MYSELF- Rondé

De geschiedenis herhaalt zich voor Rondé. In september van het vorige jaar kwam Hard To Say Goodbye binnen in de Top 40 om in de elfde week op nummer 5 te komen. Na 30 weken viel die track buiten de lijst maar op dat moment kwam de opvolger, Love Myself, binnen in de lijst. De nieuwste van Rondé komt nu ook op nummer 5 en doet dat zelfs een weekje eerder – in de tiende week. Het is daarmee de tweede top 5-hit voor de Utrechtse band die ondertussen ook 40 weken, zonder onderbreking, in de Top 40 staat.

2 ( 2) BAM BAM- Camila Cabello feat. Ed Sheeran

Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa is stilgevallen want voor de derde week staat de track op nummer 3. Het is niet de week voor The Rolling Stones. Vanwege een positieve coronatest bij Mick Jagger ging het concert in Amsterdam niet door. Maar dat is niet de enige tegenslag want de Britse groep moet na 40 jaar ook de titel van ‘meest succesvolle Britse act’ overdragen. Na The Beatles en The Rolling Stones komt die titel vanaf deze week om de schouders van Ed Sheeran.



Top 40-hits krijgen iedere week punten – eentje voor de nummer 40 en zo oplopend naar 40 voor de nummer 1. Ed Sheeran komt deze week op 11.927 punten en dat zijn er nu 24 meer dan The Rolling Stones. In de Top 40 staat hij met Bam Bam, de samenwerking met Camila Cabello, voor de zesde week op nummer 2.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Een ongewijzigde top 3 en dat betekent dat Harry Styles ook deze week de grootste hit van ons land in handen heeft. As It Was is de 40ste nummer 1-hit die de Top 40 voor 9 weken weet aan te voeren.

