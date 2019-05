Ed Sheeran kondigt nieuw album aan

No. 6 is een vervolg op No. 5 Collaborations, dat Sheeran maakte voordat hij in 2011 een platencontract bij Asylum/Atlantic Records tekende. ,,Ik heb er altijd nog eentje willen maken, dus ik begon met No 6. op mijn laptop tijdens mijn tour vorig jaar. Ik ben een groot fan van alle artiesten waarmee ik heb samengewerkt en het was geweldig om te maken’’, laat hij via Facebook weten.



Welke artiesten op het album staan houdt Sheeran grotendeels geheim. De nieuwe plaat zal echter een samenwerking met Justin Bieber (‘I Don't Care’) bevatten. Ook valt er een nummer met hiphopartiesten Chance the Rapper en PnB Rock te beluisteren.