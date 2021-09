Ed Sheeran volgend jaar tweemaal in Johan Cruijff ArenA

Hanna Verboom maakt documentai­re over eigen psychische aandoening

17:29 Filmmaker en sociaal ondernemer Hanna Verboom heeft samen met psychiater Dirk de Wachter een documentaire gemaakt over het taboe op psychische aandoeningen. Verboom praat in de film #Uitdeschaduw, die vanaf vandaag gratis te zien is op haar platform Cinetree, openhartig over haar eigen bipolaire stoornis. Ook lanceert zij de campagne #uitdeschaduw om meer openheid te vragen voor dit onderwerp.