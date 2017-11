Ed Sheeran werkt aan nieuw album

Shawn Mendes grote winnaar bij MTV Awards

12 november Net als vorig jaar is Shawn Mendes de grote winnaar geworden bij de Europese MTV Awards. De Canadese popzanger (19) won de twee belangrijkste prijzen: die voor beste artiest (MTV maakt niet langer onderscheid tussen mannen en vrouwen) en ook die voor de beste song van het afgelopen jaar. Met There’s Nothing Holdin’ Me Back versloeg hij onder anderen favorieten als Luis FonSi met zomerhit Despacito en Ed Sheeran met Shape of You.