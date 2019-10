Edsilia Rombley en Cornald Maas hosten Eurovision in Concert

Het is de derde keer dat het duo de show presenteert. Eurovision in Concert trekt jaarlijks honderden songfestivalliefhebbers uit heel Europa. Tijdens het concert maakt een groot deel van de artiesten die deelnemen aan het komende Eurovisiesongfestival hun opwachting. Daarnaast zijn er gastoptredens van bekende oud-deelnemers. Of Duncan het podium zal beklimmen, is nog niet bekend.



Cornald is al sinds jaar en dag commentator van het Eurovisiesongfestival en ook Edsilia is een songfestivalvedette. In 1998 vertegenwoordigde ze ons land met het nummer Hemel en aarde, in 2007 stond ze op het Eurovisie-podium met On Top Of The World. Waar ze met Hemel en aarde nog op de vierde plek eindigde, miste ze de finale met On Top Of The World, een vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse versie van Nooit meer zonder jou.



De kaartverkoop voor Eurovision In Concert is inmiddels van start gegaan.