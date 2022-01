Edwin Evers Band beëindigt samenwerking met Jeroen Rietbergen

De redactie van het programma Boos stuurde eerder deze week een e-mail naar RTL waarin aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rond The Voice of Holland werden aangekaart. De zender noemde de beschuldigingen ‘zeer ernstig en schokkend’. RTL stelde nooit iets te hebben meegekregen, maar besloot op basis van de e-mail het programma per direct op te schorten.



Bandleider Jeroen Rietbergen bekende later die dag ‘contact van seksuele aard te hebben gehad’ met meerdere vrouwen die betrokken waren bij het programma. ‘De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen’, verklaarde Rietbergen in een statement.



The Voice-deelnemer Nienke Wijnhoven maakte gisteren bekend aangifte te doen tegen Jeroen Rietbergen. Eerder deze week vertelde zij in talkshow Beau te zijn betast door Rietbergen. De bandleider zou onder meer hebben gezegd dat hij haar ‘de studio’s boven wilde laten zien’. Er waren echter geen studio’s en voor ze het doorhad, ‘ging hij wel effe voelen’. In hoeverre dat strafbaar is, hangt af van de details van het voorval. Rietbergen ontkent de beschuldiging.