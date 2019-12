Edwin Evers vervangt Coen Swijnenberg in januari op Radio 538

,Ik vind het heel leuk", reageerde Edwin enthousiast op zijn tijdelijke klus. Coen is al zeven weken niet te horen omdat hij erdoorheen zit. ,,De reden is niet zo leuk, want ik vind het rot voor Coen.”



De dj, die ook deze week 's middags de Top 4000 presenteert op Radio 10, vertelde aan Sander Lantinga dat zijn moeder hem had overgehaald tijdelijk terug te keren bij 538. Omdat Edwin in januari moet repeteren voor zijn clubtournee kwam het eigenlijk niet zo goed uit. ,,Ze zei: ze zijn altijd zo goed voor je geweest. Je hebt zo'n mooi afscheid gehad." Dus zei de dj ja. ,,Ik verheug me erop.”



Een woordvoerder van 538 laat aan deze site weten dat het nog niet duidelijk is voor hoelang Evers het radioprogramma zal presenteren. ,,Dat is helemaal afhankelijk van wanneer Coen weer besluit terug te keren.”



Edwin stopte vorig jaar na 21 jaar met zijn ochtendshow Evers Staat Op. De dj liet daarna weten dat hij het leuk zou vinden om vaker tijdelijke klussen voor de radio te doen.