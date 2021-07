Edwin Evers vervangt Stenders opnieuw: ‘Rob, komt goed, het schip wordt varende gehouden’

Voor de derde week op rij is Rob Stenders niet te horen bij Radio Veronica. De radio-dj heeft corona en kampt met stemproblemen. Ook deze week vervangt Edwin Evers hem. ,,Rob, komt goed, het schip wordt varende gehouden. We proberen het zo lang mogelijk te laten drijven.”

Rob Stenders is ‘goed aan het herstellen’, laat een woordvoerder van de zender weten. Vanwege zijn aanhoudende stemproblemen blijft hij deze week nog thuis. Caroline Brouwer, de sidekick van Stenders, noemde de stem van haar zieke collega nog ‘een beetje broosjes.’ Zodra deze klacht minder is, gaat Stenders vanuit zijn thuisstudio of weer vanuit de Veronica-studio uitzenden.

Tot die tijd wordt de radio-dj en zendermanager vervangen door Edwin Evers, die eind 2018 na 18 jaar afscheid nam van zijn ochtendshow bij radio 538. Sinds die tijd wilde hij geen vast radioprogramma meer, maar viel hij sporadisch in, zoals nu.

Volledig scherm Edwin Evers © Brunopress

Afgelopen vrijdag liet hij in de middagshow van Stenders, De Bonanza, weten dat hij de smaak te pakken had. ,,Ik vind het heel erg leuk,” zei Evers tegen side-kick Brouwer, die vroeg of hij er nog een paar dagen aan vast wilde plakken. Brouwer, die kort in quarantaine zat, vervolgde: ,,Ik heb Rob gesproken en die zei: Die Edwin, daar kunnen jij en ik nog een puntje aan zuigen.” Lachend: ,,Nou, zei ik, spreek voor jezelf.”

Evers stelt zijn zieke collega gerust: ,, ,,Rob, komt goed, het schip wordt varende gehouden. We proberen het zo lang mogelijk te laten drijven.” De voormalig 538-dj presenteert voor de tweede week op rij het programma De Bonanza, dat van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur te horen is op Radio Veronica. In de eerste week van Stenders afwezigheid hielpen collega's Gerard Ekdom en Martijn Muijs hem uit de brand.

