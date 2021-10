Edwin Evers vindt zichzelf te egoïstisch voor relatie: ‘Ik wil 's nachts tot 04.00 uur door kunnen’

Özcan Akyol voert het gesprek aan de hand van de nieuwe liedjes die Edwin Evers heeft gemaakt. Het nummer Wie dan ook is erg persoonlijk en dat brengt het gesprek op de laatste gestrande relatie van het radio-icoon. ,,Uiteindelijk was ik degene die dat niet meer wilde. Het is natuurlijk een misverstand dat degene die een relatie stopt, daar zelf geen pijn van kan ondervinden. Je maakt een keus, als de keus eenmaal gemaakt is, dan begint de pijn pas.” De 50-jarige radio-dj die tegenwoordig dus als zanger furore maakt, legt uit dat hij de keuze maakte vanwege zijn sterke hang naar vrijheid. Akyol vraagt zich of hij die keuze maakt zelfs als het ten koste van de liefde gaat. ,,Ja", reageert Evers om na een stilte aan te vullen. ,,Maar dan zit er natuurlijk iets in een relatie dat niet goed is.”

Egoïstisch

Toch heeft hij in de jaren daarna nooit meer een sprong in het diepe gewaagd met een nieuwe liefdespartner. ,,Ik heb ook het idee dat naarmate je ouder wordt je die vrijheid niet zo snel meer wil opgeven. Ik ben iemand die graag zijn eigen gang gaat. Dat doen in een relatie is natuurlijk heel egoïstisch, dat kan niet”, aldus Evers. ,,Dan heb ik het over de vrijheid om nog even ‘s avonds de studio te duiken en daar ‘s nachts om 04.00 uur uit te komen. Dat vind ik prettig.”



Het liefst is hij verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. ,,Ik vind het gewoon fijn om te gaan en staan zonder daar een soort van verantwoording voor af te leggen.”



Het hele gesprek tussen Özcan Aykol en Edwin Evers is hier terug te kijken.