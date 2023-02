Edwin Evers zou nooit willen ruilen met bekende naamgenoot: ‘Ik fileer liever visjes’

Slavernij­ten­toon­stel­ling Rijksmuse­um naar Verenigde Naties

De tentoonstelling Slavernij die in de zomer van 2021 te zien was in het Rijksmuseum gaat binnenkort naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in New York. Een speciale versie van de tentoonstelling is daar van 27 februari tot en met 30 maart te zien in de openbare entreehal.

