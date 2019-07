Een barman als Slimste mens, dat kan toch niet?

Rihanna compleet verbaasd door foto van jonge dubbelgang­ster

10:19 Rihanna (31) is onder de indruk van een foto van haar dubbelgangster. Ze was zo verrast door de gelijkenissen dat ze een foto van het meisje zelf deelde via Instagram. Onder de foto reageren ook beroemdheden als Priyanka Chopra en Snoop Dogg vol ongeloof.