Een herdershond en die bekende acrobaat naast elkaar: Lassie en Adriaan. Briljant!

Anouk (eindelijk) in de clinch met Lil’ Kleine: ‘Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?’

21:38 Kijkers van The Voice of Holland zaten vanavond op het puntje van hun stoel toen - na weken speculeren - eindelijk de gemoederen hoog opliepen tussen coaches Anouk (44) en Lil’ Kleine (25). Het bleef bij wat gebekvecht, dat naar verluidt uitliep op een aanvaring die vooral achter de schermen hoog is opgelopen.