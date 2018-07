Eén tegen 100 stoot De Slimste Mens van de 'quiztroon'

Maandag begon het nieuwe seizoen van De Slimste Mens op NPO2. Elke dag trok de quiz boven de miljoen kijkers en stond het in de top 5 van best bekeken programma's, zo bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Maar toen kwam daar Eén tegen 100. Het programma, dat vorige week vrijdag met een nieuw seizoen startte, scoorde op hetzelfde moment 1.145.000 kijkers, goed voor een tweede plek achter het NOS Journaal.



Dat ging duidelijk ten koste van De Slimste Mens, waar Twitteractiviste Anne Fleur Dekker, cabaretière Lonneke Dort en politicus Peter Kwint te gast waren. De quiz met Philip Freriks kon 'maar' 854.000 mensen boeien. Dat leverde de achtste plek op van best bekeken programma's op de vrijdagavond.



De aflevering van Eén tegen 100 was voor de kandidaten geen succes. Maar liefst drie deelnemers moesten het veld ruimen. De vierde gelukkige was wél goed bezig en mag volgende week terugkeren.



Het Journaal van 20.00 en 18.00 uur, de NOS Avondetappe en het Gevoel van de Vierdaagse complementeren de top 5 van best bekeken programma's van vrijdagavond.