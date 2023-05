Een verrassende comeback in Goede Tijden, Slechte Tijden vlak voor bijzonder vroege zomerstop

RTL lanceerde maandagmiddag de laatste maandtrailer van GTST van dit seizoen. De cast kan uitgebreid op vakantie, want anders dan de afgelopen jaren begint de zomerstop al op 1 juni. Pas op 28 augustus kunnen de fans van de oersoap de belevenissen van personages als Ludo Sanders, Janine Elschot en Laura Selmhorst weer volgen. Al blijft de vraag of Jette van der Meij het komende seizoen weer in de huid kruipt van Laura, nu bij haar soapkarakter de ziekte van Parkinson steeds meer de kop opsteekt.

Verrassende comeback

Een nieuw gezicht is er zo vlak voor de vroege zomerstop wel. Monica de Klein (Camilla Meurer) maakt haar verrassende comeback in de soap. Zeven jaar geleden verliet ze Meerdijk en bleef haar zoontje Manu achter bij Nina en Bing. Ze was oorspronkelijk draagmoeder van het mannetje, deed alsof ze een miskraam kreeg en verdween. Totdat ze twee jaar later weer opdook en Manu dumpte in Meerdijk.



Nu lijkt ze weer invloed te willen hebben op haar zoontje, blijkt uit de maandtrailer. ,,Ik heb hem gemist", zegt ze onder meer tegen Bing. En Nina schreeuwt dat Monica jarenlang niet naar Manu heeft omgekeken en dat alleen zij zijn moeder is. De tijd van onbezorgdheid is weer voorbij in Meerdijk, zover is duidelijk.