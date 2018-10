Een welgemeend advies voor Twan Huys

Ga ik het nu weer over RTL Late Night hebben? Ja dus. Want elke keer als ik denk dat het niet erger kan met dat programma, dient zich toch weer een nieuw dieptepunt aan. Deze keer in de vorm van de kijkcijfers, die maandagavond niet boven de 188.000 uitkwamen. Hij zakt daarmee onder Koffietijd. Nog even en Business Class met Harry Mens of Astro TV zijn grotere kijkcijferkanonnen.



Ik vind het sneu voor Twan Huys. Ook al wist hij dat hij een lastige klus op zich nam en daar royaal voor gecompenseerd wordt, met naar verluidt 9 ton per jaar. Maar dit drama gun ik hem niet. Want bovenal is hij gewoon een ambitieuze journalist, die logischerwijs toehapte toen Erland Galjaard hem een vette worst voorhield. Een latenighttalkshow met eigen naam in de titel is voor elke presentator wat de Champions League is voor een voetballer. Bovendien zat Huys al meer dan tien jaar bij Nieuwsuur en lag zo’n promotie niet in het verschiet bij de publieke omroep, al was het maar omdat hij geen vrouw en geen minderheid is.