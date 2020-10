Een Zwarte Pietenjournaal naast Omroep Akwasi? Dat wordt gezellig bij de NPO

Koen Wauters vertelt over zijn coronabe­smet­ting: ‘Mijn stem klinkt anders nu’

13 oktober Clouseau-zanger Koen Wauters (53) heeft voor het eerst gesproken over de gevolgen van zijn coronabesmetting. ,,Ik heb drie weken quarantaine achter de rug. Van de dokter mocht ik al eerder weer aan de slag, maar ik had er de energie niet voor. Ik voelde me constant moe.” Koen heeft zijn broer Kris (55) weer gezien na meer dan een maand, al was dat met een iets ander geluid. ,,Mijn stem klinkt ook anders door corona.”