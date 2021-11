Eendaags festival Bløf in leeg Ahoy live vanuit huis te volgen

Om de pijn van de vele bezoekers te verzachten die zich op het concert hadden verheugd, hebben Bløf en KPN de handen ineengeslagen om het concert alsnog mogelijk te maken. ,,We waren klaar om ons nieuwe festival te presenteren en met elkaar een feestje te vieren, maar daar zullen we nog even geduld voor moeten hebben. Omdat we nu toch allemaal verplicht thuis zitten morgenavond, hebben we besloten er het beste van te maken, en ons optreden live de Nederlandse huiskamers in te streamen”, aldus zanger Paskal Jakobsen.



Kaarthouders hoeven zich geen zorgen te maken: tickets voor het festival blijven geldig voor de editie van volgend jaar op zaterdag 19 november 2022. Ook bestaat de mogelijkheid om het aankoopbedrag volledig terug te krijgen.



Voor het tweede jaar op rij kon Concert at Sea in juni niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Bløf kwam daarom op het idee om een alternatief festival, Hier, te organiseren.