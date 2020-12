Eenzame kerst voor Tijs van den Brink vanwege quarantaine

,,De crew brengt offers om dit programma te maken, maar wij vinden dat het journalistieke doel dat op dit moment rechtvaardigt,’’ stelt EO-woordvoerder Kirsten Palland. Van den Brink en zijn collega’s vlogen afgelopen dinsdag naar Amerika, dus na de toespraak van premier Rutte, waarin de harde lockdown werd afgekondigd. Palland: ,,Natuurlijk hebben we zorgvuldig overwogen of deze reis, die al maanden gepland stond, door kon gaan. Maar journalisten hebben niet voor niets een vitaal beroep, juist nu de inauguratie aanstaande is, is het voor ons belangrijk om het nieuws te brengen. De verslaggeving van de machtsoverdracht in één van de belangrijkste landen ter wereld wilden we niet overslaan, ook al zijn de gevolgen voor de medewerkers verstrekkend.’’

Toestemming van ambassade

Volgens Palland is de reis overlegd met de Amerikaanse ambassade in Den Haag, die de televisieploeg toestemming heeft gegeven. Net als in de eerste reeks van God, Jesus, Trump!, die in aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorige maand werd uitgezonden, focust Van den Brink op de christelijke achterban van scheidend president Donald Trump, in tijden van coronaproblematiek en een machtsoverdracht die aanstaande is.



Gisteren werd al duidelijk dat Van den Brink, woonachtig in Amersfoort, komende maandag niet een extra aflevering van Op1 kan presenteren, vanwege zijn werkzaamheden in het buitenland. Margje Fikse en Kefah Allush presenteren de talkshow die avond namens de EO, zoals ze ook afgelopen zomer deden.



