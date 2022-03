Eerste Buma Kindermuziekprijs naar Dirk Scheele

Ruud de Wild verteller in The Passion

Radiopresentator en kunstenaar Ruud de Wild is dit jaar de verteller in The Passion dat dit jaar in Doetinchem plaatsvindt. KRO-NCRV zendt The Passion op Witte Donderdag, 14 april, uit. Onder meer Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria) en Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena) spelen mee.

28 maart