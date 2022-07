Eerste editie van Happy Halloween in Ziggo Dome

Fans van de Verhulst­jes (en Samson & Gert) opgelet! Special staat nu op Videoland

Leg de zakdoekjes maar klaar! Want met een special vol jeugdsentiment zijn De Verhulstjes terug op Videoland. Het derde seizoen is al enige tijd te bewonderen op de streamingsdienst, maar voor het afscheid van Gert Verhulst van Samson is er een special opgenomen. Die is vanaf vandaag te zien.

5 juli