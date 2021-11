Eerste Harry Potter-film weer in de bios, voor het eerst in 4DX

video ‘Naakte’ BN'ers redden mogelijk het leven van Tim: ‘De show heeft echt impact’

Kijkers van het Net 5-programma For one night only hebben wéér niet de naakte BN’ers gezien die promotiefilmpjes de afgelopen tijd beloofden. De tweede editie van de show trok ruim de helft minder kijkers dan in 2019 (377.000), maar op sociale media waren de reacties lovend. In het programma werd duidelijk dat de ludieke actie een leven kan veranderen.

12 november