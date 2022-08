Eerste Lang leve de liefde-baby geboren: ‘Het geluk kan niet meer op’

Melvin en Xanegay maakten in januari bekend dat er een kleine spruit op komst was. Over de uitgerekende datum werd niet gerept. Een bewuste keuze. ‘Ik geef niet graag door hoe lang ik precies zwanger ben en dat is puur omdat ik vind dat het niemand wat aangaat. Wanneer de baby er is mag je terugrekenen en zelf antwoord geven op die vraag’, schreef Xanegay daarover in februari op Instagram.

Gisteren maakte het stel dus bekend dat hun zoontje het levenslicht heeft gezien. Het is daarmee, voor zover bekend, de eerste Lang leve de liefde-baby die in Nederland is geboren. Het ventje luistert naar de naam Xion. ‘Wij zijn de trotse ouders & broers van Xion. Het geluk kan niet meer op in ons gezin’, jubelen de kersverse ouders.

Wanneer Xion precies ter wereld is gekomen, laten Melvin en Xanegay in het midden. ‘Geboren in juli 2022', valt er te lezen op het online geboortekaartje.

Melvin en Xanegay leerden elkaar in 2021 kennen door hun deelname aan het datingprogramma Lang leve de liefde. Hoewel de twee het gezellig hadden, sloeg de vonk aanvankelijk niet over. Ze besloten daarom hun koffers te pakken en naar huis te gaan. Eenmaal thuis hielden Melvin en Xanegay contact, waardoor ze uiteindelijk alsnog gevoelens voor elkaar ontwikkelden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mel&Xan | langlevedeliefde (@melvin.xanegay)

